Après le billet pour les séries

Les Canadiens sont assurés de participer aux séries éliminatoires depuis dimanche, mais, leur saison est loin d’être terminée, bien au contraire.

Les hommes de Martin St-Louis ont maintenant comme objectif de terminer au premier rang de leur division.

Et bien sûr, les enjeux individuels de certains joueurs, comme Cole Caufield et son 50e but, ou Nick Suzuki avec son 100e point, demeurent d'actualité, à seulement cinq matchs de la fin du calendrier.

La prochaine étape pour l’atteinte de ces cibles collectives et personnelles est mardi soir, face aux Panthers de la Floride au Centre Bell.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le match face aux Panthers, mardi.