Droit international potentiellement bafoué en Iran

Donald Trump a menacé d’anéantir l’Iran si Téhéran ne permettait pas à nouveau le passage de pétroliers dans le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir.

Un expert invite toutefois les auditeurs à prendre cette menace du président américain avec un grain de sel, en soulignant l'importance de la capacité militaire iranienne.

Des questions se posent également sur le respect du droit international par les États-Unis et Israël dans ce conflit.

Écoutez à ce sujet Richard V Blanchette, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean, mardi, à La commission.