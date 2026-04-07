Droit international potentiellement bafoué en Iran

Donald Trump a menacé d’anéantir l’Iran si Téhéran ne permettait pas à nouveau le passage de pétroliers dans le détroit d’Ormuz d’ici mardi soir.
Un expert invite toutefois les auditeurs à prendre cette menace du président américain avec un grain de sel, en soulignant l'importance de la capacité militaire iranienne.
Des questions se posent également sur le respect du droit international par les États-Unis et Israël dans ce conflit.
Écoutez à ce sujet Richard V Blanchette, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean, mardi, à La commission.
«La grande question que je me pose, c’est : qu’est-ce qui se passe dans la tête des militaires américains en ce moment ? Qui pourrait se retrouver devant les cours de justice ? Parce qu’obéir à un ordre qui mène à un crime de guerre, ça peut vous amener devant le Tribunal pénal international.»