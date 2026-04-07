Fin de course à la CAQ

À quelques jours du congrès décisif de la Coalition Avenir Québec (CAQ), l’aspirante chef Christine Fréchette a affiché sa confiance à La commission.
Forte de l’appui de 40 députés et ministres, elle doute de l’idée d’une remontée de son adversaire, Bernard Drainville.
L'entretien a permis de marquer des contrastes idéologiques clairs avec ce dernier.
Écoutez Christine Fréchette, députée de Sanguinet et candidate à la chefferie de la CAQ, en discussion avec les commissaires, mardi midi.
«Quand on travaille avec le public, c'est 5 à 7 ans. Construire une nouvelle école, quand on est avec le privé, c'est deux ans et demi. Alors, il y a moyen d'aller plus vite, avec moins de ressources financières, moins de moins d'argent investi et de répondre aux besoins des Québécois.»