Fin de course à la CAQ

À quelques jours du congrès décisif de la Coalition Avenir Québec (CAQ), l’aspirante chef Christine Fréchette a affiché sa confiance à La commission.

Forte de l’appui de 40 députés et ministres, elle doute de l’idée d’une remontée de son adversaire, Bernard Drainville.

L'entretien a permis de marquer des contrastes idéologiques clairs avec ce dernier.

Écoutez Christine Fréchette, députée de Sanguinet et candidate à la chefferie de la CAQ, en discussion avec les commissaires, mardi midi.