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Les Canadiens qualifiés pour les séries

«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa

par 98.5

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12:47

Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 14:56

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Les Canadiens de Montréal ont officiellement obtenu leur billet pour les séries de fin de saison, alors qu'une défaite de 5-4 des Red Wings de Detroit face au Wild du Minnesota, dimanche après-midi, a confirmé leur qualification / Noah K. Murray / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal ont officiellement obtenu leur billet pour les séries de fin de saison, alors qu'une défaite de 5-4 des Red Wings de Detroit face au Wild du Minnesota, dimanche après-midi, ait confirmé leur qualification.

Écoutez Jeremy Filosa en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ils se sont placés dans une position extrêmement favorable pour entrer dans les séries au moment où ils l'ont fait. Et on va se le dire, cette reconstruction avance à vitesse grand V. Je ne me souviens pas d'avoir vu au hockey et dans d'autres sports, une équipe, par exemple, qui était en finale de la coupe Stanley en 2021, procède à une reconstruction de A à Z, et cinq ans plus tard, est dans une position où, qui sait, pourrait retourner à la Coupe Stanley.»

Jeremy Filosa

Autres sujets abordés: 

  • Jusqu'à quel montant les amateurs sont-ils prêts à payer pour assister à un match des séries?;
  • Les Islanders congédient l’entraîneur Patrick Roy.

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