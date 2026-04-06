Les Canadiens qualifiés pour les séries

Les Canadiens de Montréal ont officiellement obtenu leur billet pour les séries de fin de saison, alors qu'une défaite de 5-4 des Red Wings de Detroit face au Wild du Minnesota, dimanche après-midi, ait confirmé leur qualification.
Écoutez Jeremy Filosa en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ils se sont placés dans une position extrêmement favorable pour entrer dans les séries au moment où ils l'ont fait. Et on va se le dire, cette reconstruction avance à vitesse grand V. Je ne me souviens pas d'avoir vu au hockey et dans d'autres sports, une équipe, par exemple, qui était en finale de la coupe Stanley en 2021, procède à une reconstruction de A à Z, et cinq ans plus tard, est dans une position où, qui sait, pourrait retourner à la Coupe Stanley.»
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