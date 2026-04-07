Le Collège des médecins dénonce la situation

Le président du Collège des médecins, le Dr Mauril Gaudreault, dénonce dans une lettre ouverte parue dans La Presse ce mardi le fait que les médecins de famille détournent les objectifs de l’entente convenue avec le gouvernement.

Les patients vulnérables seraient mis de côté, puisque la prime associée aux patients orphelins, sous forme d’inscription individuelle, est plus élevée.

Écoutez Patrick Déry, analyste de politiques publiques, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.