Nouvelle publicité du Parti conservateur

Le Parti conservateur de Pierre Poilievre tente de capter l’attention des électeurs avec une nouvelle publicité qui met l’accent sur la hausse du prix des aliments.

Cette stratégie est-elle vraiment efficace ?

Écoutez Marc-Olivier Fortin, directeur du développement de partenariats chez Transfert Environnement et Société, aborder le sujet mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.