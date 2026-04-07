Nouvelle publicité du Parti conservateur

Le Parti conservateur de Pierre Poilievre tente de capter l’attention des électeurs avec une nouvelle publicité qui met l’accent sur la hausse du prix des aliments.
Cette stratégie est-elle vraiment efficace ?
Écoutez Marc-Olivier Fortin, directeur du développement de partenariats chez Transfert Environnement et Société, aborder le sujet mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On sait que le coût de la vie, c'est l'enjeu qui touche le plus les Canadiens présentement. Et les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude sur cet enjeu-là. Donc, les Canadiens ne voient pas nécessairement qui serait le meilleur des deux partis. Alors, ils sèment des graines pour essayer de réduire l'écart sur le long terme avec le Parti libéral.»