Actualités du jour

Le milliardaire et cofondateur de Microsoft, Bill Gates, témoignera devant le Congrès américain le 10 juin prochain dans le cadre de l’affaire Epstein.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter quelques nouvelles en rafales mardi, au micro de l’émission La Commission.

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