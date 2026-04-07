Actualités du jour

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Affaire Epstein: Bill Gates témoignera devant le Congrès américain le 10 juin

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Entendu dans

La commission

le 7 avril 2026 14:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Affaire Epstein: Bill Gates témoignera devant le Congrès américain le 10 juin
Le nom du milliardaire apparaît à de nombreuses reprises dans les documents judiciaires liés à l'affaire Epstein. / AP Photo/Aaron Favila

Le milliardaire et cofondateur de Microsoft, Bill Gates, témoignera devant le Congrès américain le 10 juin prochain dans le cadre de l’affaire Epstein.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter quelques nouvelles en rafales mardi, au micro de l’émission La Commission.

Quelques autres sujets abordés

  • Les règles du Lotto Max changent dès le 10 avril;
  • La STM a fermé des entrées de métro à Montréal pour contrôler l'itinérance, la consommation de drogue et les problèmes d'incivilité.

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