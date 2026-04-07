Le Québec a-t-il trop de béton pour ses moyens?

Luc Ferrandez critique vivement la gestion des infrastructures routières au Québec, déplorant que le gouvernement privilégie les nouveaux projets «payants politiquement» au détriment de l'entretien du réseau existant.

Alors qu'il manque des dizaines de milliards de dollars pour réparer les routes et les ponceaux défectueux, l'ajout d'un troisième lien ou de nouveaux tronçons en Beauce aggraverait le fardeau financier de la province.

Avec deux fois plus de kilomètres de routes par habitant que l'Ontario, Ferrandez soutient que le Québec doit impérativement cesser l'expansion de son réseau pour éviter la multiplication des «Bernard Drainville» (son nouveau nom pour les nids-de-poule).

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.