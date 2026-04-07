 Aller au contenu
Le Québec a-t-il trop de béton pour ses moyens?

Gestion des infrastructures routières: «On est tannés de la bullshit»

par 98.5

0:00
6:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Gestion des infrastructures routières: «On est tannés de la bullshit»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez critique vivement la gestion des infrastructures routières au Québec, déplorant que le gouvernement privilégie les nouveaux projets «payants politiquement» au détriment de l'entretien du réseau existant.

Alors qu'il manque des dizaines de milliards de dollars pour réparer les routes et les ponceaux défectueux, l'ajout d'un troisième lien ou de nouveaux tronçons en Beauce aggraverait le fardeau financier de la province.

Avec deux fois plus de kilomètres de routes par habitant que l'Ontario, Ferrandez soutient que le Québec doit impérativement cesser l'expansion de son réseau pour éviter la multiplication des «Bernard Drainville» (son nouveau nom pour les nids-de-poule).

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«On est tannés de la bullshit. On est tanné de se faire croire que tu vas faire à la fois un troisième lien, à la fois réparer les nids-de-poule, puis il va rester de l'argent.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
Lagacé le matin
Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
0:00
11:43
Spécial «Numérique» | L'énigme du mardi 7 avril
Lagacé le matin
Spécial «Numérique» | L'énigme du mardi 7 avril
0:00
1:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
Rattrapage
Rayonnement des mets québécois
Gastronomie: «Dans le monde, l’un des endroits où on mange le mieux, c’est ici»
Trump annonce la fin d’une civilisation: «Le peuple va passer au travers»
Rattrapage
Nouvelles menaces contre l’Iran
Trump annonce la fin d’une civilisation: «Le peuple va passer au travers»
Canadiens en séries: le prix des billets explose sur le marché de la revente
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'effervescence est à son comble
Canadiens en séries: le prix des billets explose sur le marché de la revente
La guerre en Iran au cœur de la chasse aux cocos de la Maison-Blanche
Rattrapage
Chocolat, lapins et bombardements…
La guerre en Iran au cœur de la chasse aux cocos de la Maison-Blanche
Céline Dion ajoute des dates à Paris tandis que Lady Gaga annule à Montréal
Rattrapage
Mégaspectacles
Céline Dion ajoute des dates à Paris tandis que Lady Gaga annule à Montréal
Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte
Rattrapage
Entente entre les médecins et le gouvernement
Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte
Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
Rattrapage
Des humains à la face cachée de la Lune
Artemis: un record historique et une percée humaine à 400 mille km de la Terre
Nouvelle offensive publicitaire des conservateurs
Rattrapage
Les libéraux et Mark Carney critiqués
Nouvelle offensive publicitaire des conservateurs
Drainville incarne la «troisième voie nationaliste», selon Jolin-Barrette
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Drainville incarne la «troisième voie nationaliste», selon Jolin-Barrette
Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public
Rattrapage
Crise du système de santé
Dilemme moral: témoignage d’un médecin qui a quitté le privé pour le public
Achats automatisés par l'IA: un risque pour votre budget personnel?
Rattrapage
Habitudes de consommation
Achats automatisés par l'IA: un risque pour votre budget personnel?
«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»
Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois
Rattrapage
Lacunes dans la surveillance des adhésions
Une fillette de 3 ans devient membre de deux partis politiques québécois
Les performances de Nick Suzuki et Cole Caufield sous la loupe
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Panthers
Les performances de Nick Suzuki et Cole Caufield sous la loupe