Très populaire dans l'hexagone

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Céline Dion est-elle devenue française?

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Entendu dans

La commission

le 7 avril 2026 14:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Céline Dion est-elle devenue française?
Céline Dion à la projection spéciale du film « I Am: Celine Dion » des studios Amazon MGM, au Alice Tully Hall, le lundi 17 juin 2024, à New York. / Evan Agostini/Invision/AP, File

Céline Dion est adulée partout sur la terre, mais sa relation avec la France a quelque chose de particulier.

Des Jeux olympiques de 2024 à sa série de spectacles prévue cet automne à Paris, la chanteuse semble s’enraciner en France.

Qu’est-ce qui explique cette popularité de la chanteuse dans l’Hexagone?

Écoutez la réponse de Jérémy Parayre, journaliste et auteur du livre «Céline Dion: 45 ans de succès», à La commission.

«On n'aimerait pas vous l'enlever au Québec parce qu'on sait que votre relation avec elle est encore plus forte que la nôtre. Mais c'est vrai que je pense qu'aux yeux de beaucoup de Français, Céline Dion a quelque chose de français, finalement.»

Jérémy Parayre

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