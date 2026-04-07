Très populaire dans l'hexagone

Céline Dion est adulée partout sur la terre, mais sa relation avec la France a quelque chose de particulier.

Des Jeux olympiques de 2024 à sa série de spectacles prévue cet automne à Paris, la chanteuse semble s’enraciner en France.

Qu’est-ce qui explique cette popularité de la chanteuse dans l’Hexagone?

Écoutez la réponse de Jérémy Parayre, journaliste et auteur du livre «Céline Dion: 45 ans de succès», à La commission.