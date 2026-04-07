Très populaire dans l'hexagone

Céline Dion est adulée partout sur la terre, mais sa relation avec la France a quelque chose de particulier.
Des Jeux olympiques de 2024 à sa série de spectacles prévue cet automne à Paris, la chanteuse semble s’enraciner en France.
Qu’est-ce qui explique cette popularité de la chanteuse dans l’Hexagone?
Écoutez la réponse de Jérémy Parayre, journaliste et auteur du livre «Céline Dion: 45 ans de succès», à La commission.
«On n'aimerait pas vous l'enlever au Québec parce qu'on sait que votre relation avec elle est encore plus forte que la nôtre. Mais c'est vrai que je pense qu'aux yeux de beaucoup de Français, Céline Dion a quelque chose de français, finalement.»