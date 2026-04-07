Pas d'âge minimum pour devenir membre d’un parti?

Frédéric Labelle révèle une faille étonnante dans le système électoral québécois: il n'existe pas de critère d'âge pour devenir membre d'un parti politique.

Pour le démontrer, il a créé le personnage d'Océane, une enfant de trois ans, et a réussi à obtenir des cartes de membre officielles du Parti Québécois et du Parti conservateur du Québec.

Si la CAQ, le PLQ et Québec solidaire ont bloqué ou suspendu l'adhésion, les deux autres formations ont encaissé le paiement sans sourciller.

Cette situation soulève des inquiétudes majeures concernant l'influence potentielle d'agents étrangers ou l'utilisation de prête-noms lors de courses à la chefferie...

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur web au 98,5FM, expliquer le tout à La commission.