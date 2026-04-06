Les êtres humains seront allés aussi loin que jamais dans l'espace, avec la mission Artemis II, qui se poursuit.

Photographier en trois dimensions la face cachée de la Lune est également un exploit qui n'a jamais été réalisé auparavant dans une mission spatiale.

Écoutez la bonne nouvelle du jour, lundi, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez

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