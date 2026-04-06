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Face cachée de la Lune

La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»

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Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
Les êtres humains seront allés aussi loin que jamais dans l'espace, avec la mission Artemis II, qui se poursuit. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les êtres humains seront allés aussi loin que jamais dans l'espace, avec la mission Artemis II, qui se poursuit.

Photographier en trois dimensions la face cachée de la Lune est également un exploit qui n'a jamais été réalisé auparavant dans une mission spatiale.

Écoutez la bonne nouvelle du jour, lundi, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez

Autres sujets abordés

  • Trump envisage d'attaquer les infrastructures civiles de l'Iran à la suite de son ultimatum: «Ce serait un crime de guerre» -Nathalie Normandeau;
  • Les Ukrainiens continuent de faire quelques avancées vis-à-vis la Russie;
  • La ministre caquiste Isabelle Charest ne sollicitera pas de troisième mandat;
  • Simon Jolin-Barrette appuie officiellement Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ;

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