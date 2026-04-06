Culture québécoise

Le député solidaire Alexandre Leduc souhaite que l’Assemblée nationale reconnaisse officiellement le tartan du Québec.

Ce symbole culturel de la province est un motif composé de bleu, de vert, d’or, de blanc et de rouge, d’origine écossaise.

M. Leduc estime que ce projet de loi pourrait faire l’unanimité chez les Québécoises et les Québécois, et même au sein des différentes formations politiques.

Écoutez Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve pour Québec Solidaire et responsable en matière d’institutions démocratiques, expliquer le tout lundi, à La commission.

Bien qu’il soit conscient du faible impact potentiel que cette mesure législative pourrait apporter dans le quotidien des Québécois, il considère celle-ci comme un « clin d’œil » aux origines écossaises du Québec.