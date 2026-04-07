Canadiens-Panthers

Alors que les Canadiens affronteront les Panthers de la Floride mardi soir au Centre Bell, les partisans auront les yeux rivés sur le jeu du capitaine Nick Suzuki, qui pourrait atteindre les 100 points cette saison.

Cole Caufield tentera à nouveau de marquer son 50e but de la saison, alors que la pression autour de cet exploit est très forte et même difficile à vivre pour le joueur.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

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