Des humains à la face cachée de la Lune

Martin Carli souligne l'importance historique de la mission Artemis II, qui a battu le record de distance d'Apollo 13 en atteignant plus de 406 mille km de la Terre.

Au-delà des chiffres, la présence humaine est cruciale: contrairement aux sondes, les astronautes voient en «stéréoscopie» (3D), permettant une évaluation précise des profondeurs de la face cachée de la Lune.

La mission a été marquée par un moment d'émotion intense lorsque l'astronaute canadien Jeremy Hansen a proposé de nommer un cratère «Carroll», en hommage à la défunte épouse du commandant Wiseman.

Ces missions coûteuses sont essentielles, indique-t-il, car les découvertes fondamentales en espace finissent souvent par transformer la vie sur Terre.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique et coanimateur de l’émission Génial!, expliquer le tout, mardi à Lagacé le matin.