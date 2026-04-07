Les libéraux et Mark Carney critiqués

Le Parti conservateur du Canada vient d’investir dans une large campagne publicitaire pour dénoncer le manque de résultats depuis le début du mandat de Mark Carney.

Ces annonces mettent notamment l’accent sur l’augmentation continue du coût de la vie.

Écoutez l’analyste de politique fédérale Dimitri Soudas parler de la stratégie des conservateurs, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé