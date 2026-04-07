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Chefferie de la CAQ

«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«De nouveaux appuis des indécis qui se rangent dans le camp de Drainville»
Les ministres Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger et Jonatan Julien ont annoncé lundi soutenir la candidature de Bernard Drainville / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Bernard Drainville a récolté de nouveaux soutiens importants, quelques jours seulement avant la fin de la course à la chefferie de la CAQ.

Les ministres Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger et Jonatan Julien ont annoncé lundi soutenir la candidature du député de Lévis.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser la fin de la campagne à la chefferie de la CAQ, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il explique que les performances de Bernard Drainville, notamment au cours des débats publics, auraient aussi fait changer d’avis certains soutiens de Christine Fréchette.

«On parle d'un momentum qui s'est créé depuis le premier débat, de nouveaux appuis d'indécis qui se rangent dans le camp de Drainville. Des gens qui pensaient voter pour Christine Fréchette changent d'idée.»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • Le vote des membres de la CAQ pour élire leur nouveau chef a débuté ce mardi;
  • Gabriel Nadeau-Dubois va présenter aujourd’hui son livre blanc sur l’école intitulé Ceux qu’on échappe.

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