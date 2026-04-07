Bernard Drainville a récolté de nouveaux soutiens importants, quelques jours seulement avant la fin de la course à la chefferie de la CAQ.

Les ministres Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger et Jonatan Julien ont annoncé lundi soutenir la candidature du député de Lévis.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser la fin de la campagne à la chefferie de la CAQ, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il explique que les performances de Bernard Drainville, notamment au cours des débats publics, auraient aussi fait changer d’avis certains soutiens de Christine Fréchette.