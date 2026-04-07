Entente entre les médecins et le gouvernement

À la suite de l'entente conclue entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens, les patients pourront consulter plus facilement un professionnel de la santé grâce au Guichet d’accès à la première ligne.

Mais le Collège des médecins dénonce un bémol important: les patients vulnérables ne sont plus systématiquement favorisés pour obtenir des soins.

Écoutez le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins, expliquer ses inquiétudes, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il rappelle la responsabilité déontologique des professionnels de la santé de prendre en charge les personnes vulnérables en priorité.