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Entente entre les médecins et le gouvernement

Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 08:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Prise en charge des patients vulnérables: le Collège des médecins sonne l’alerte
Patrick Lagacé / Cogeco Média

À la suite de l'entente conclue entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens, les patients pourront consulter plus facilement un professionnel de la santé grâce au Guichet d’accès à la première ligne.

Mais le Collège des médecins dénonce un bémol important: les patients vulnérables ne sont plus systématiquement favorisés pour obtenir des soins.

Écoutez le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins, expliquer ses inquiétudes, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il rappelle la responsabilité déontologique des professionnels de la santé de prendre en charge les personnes vulnérables en priorité.

«On rappelle que le code de déontologie prévoit que la priorité d'accès aux soins d'un patient doit être basée sur des critères de nécessité médicale et aucun autre critère ne devrait influencer cela. Donc, il y a un rappel déontologique, il y a un rappel éthique aussi parce que les ressources sont limitées.»

Dr Mauril Gaudreault

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