Nouvelles menaces contre l’Iran

En plus de réitérer son souhait de détruire toutes les infrastructures iraniennes si le détroit d’Ormuz n’est pas rouvert mardi soir, le président américain Donald Trump menace maintenant de mettre fin à une civilisation tout entière.

Des propos violents qui sont soulignés par Luc Ferrandez, lequel compare les menaces américaines à des crimes de guerre.

Écoutez l’animateur Luc Ferrandez commenter les derniers rebondissements dans la gestion du conflit au Moyen-Orient, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne notamment le paradoxe des dépenses du budget américain, alors que le pays mène une offensive très coûteuse en Iran, mais ne peut pas garantir l’accès aux soins à sa propre population.