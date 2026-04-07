Simon Jolin-Barrette explique son choix d'appuyer Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ, affirmant qu'il représente la «troisième voie nationaliste» et l'ADN original du parti.

Le ministre de la Justice défend également son projet de Constitution québécoise, soulignant avoir fait des compromis majeurs, notamment sur l'avortement et le financement des contestations judiciaires, pour répondre aux critiques.

Bien qu'il refuse d'exclure formellement le recours au bâillon, il dit privilégier la collaboration avec les oppositions pour doter le Québec d'outils juridiques protégeant sa langue et ses valeurs.

Écoutez Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et leader du gouvernement, donner son avis, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.