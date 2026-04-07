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Un butin recherché

Une affaire de corruption au Bangladesh a des échos jusqu’au Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une affaire de corruption au Bangladesh a des échos jusqu’au Québec
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le gouvernement du Bangladesh tente de mettre la main sur une importante somme d’argent qui a été détournée de ce pays d’Asie et qui pourrait se trouver au Québec.

La Presse rapporte qu’Abdus Samad, l’homme qui est accusé d’avoir détourné ce butin, se serait réfugié au Québec pour échapper à la police.

L’histoire ne s'arrête pas là, puisque la mafia montréalaise est maintenant aussi à la recherche de l’argent.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, à l'émission Lagacé le matin.

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