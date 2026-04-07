Un butin recherché

Le gouvernement du Bangladesh tente de mettre la main sur une importante somme d’argent qui a été détournée de ce pays d’Asie et qui pourrait se trouver au Québec.

La Presse rapporte qu’Abdus Samad, l’homme qui est accusé d’avoir détourné ce butin, se serait réfugié au Québec pour échapper à la police.

L’histoire ne s'arrête pas là, puisque la mafia montréalaise est maintenant aussi à la recherche de l’argent.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, à l'émission Lagacé le matin.