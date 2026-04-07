Canadiens-Panthers

Les Canadiens de Montréal affronteront les Panthers de la Floride, mardi soir au Centre Bell, après une rencontre décevante dimanche contre les Devils du New Jersey.

Avec cinq matchs à faire dans la saison, le Tricolore peut encore espérer arriver premier de la division Atlantique alors que le Lightning et les Sabres de Buffalo sont présentement à égalité avec 102 points.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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