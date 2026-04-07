Canadiens-Panthers

Les Canadiens de Montréal affronteront les Panthers de la Floride, mardi soir au Centre Bell, après une rencontre décevante dimanche contre les Devils du New Jersey.
Avec cinq matchs à faire dans la saison, le Tricolore peut encore espérer arriver premier de la division Atlantique alors que le Lightning et les Sabres de Buffalo sont présentement à égalité avec 102 points.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Un peu plus de détails sur le départ de Patrick Roy des Islanders;
- Début de saison difficile pour les Blue Jays alors que les blessés s’accumulent déjà;
- Les Wolverines de l'Université du Michigan ont remporté la finale du March Madness.