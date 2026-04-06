Des pertes de 2000 à 3000$ par camion

Un article de La Presse canadienne a fait beaucoup réagir le chroniqueur Luc Ferrandez cette fin de semaine.

Le journaliste Stéphane Blais révèle que chaque camion de bois qui quitte la forêt est déficitaire. Parfois, les pertes peuvent se chiffrer entre 2000 et 3000 dollars par camion.

Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez commenter divers sujets d'actualité, lundi, en compagnie de Patrick Lagacé.