Conjoint de la dame décédée dans Saint-Michel

Le conjoint de la dame retrouvée décédée mardi dans le quartier Saint-Michel à Montréal est accusé de meurtre prémédité.

Du haut de ses 20 ans, le jeune homme est plus précisément accusé d'avoir étranglé à mort sa conjointe.

Un présumé féminicide qui pourrait s'ajouter au bilan déjà élevé au Québec.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, aborder le sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.