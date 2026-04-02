Conjoint de la dame décédée dans Saint-Michel

Le conjoint de la dame retrouvée décédée mardi dans le quartier Saint-Michel à Montréal est accusé de meurtre prémédité.
Du haut de ses 20 ans, le jeune homme est plus précisément accusé d'avoir étranglé à mort sa conjointe.
Un présumé féminicide qui pourrait s'ajouter au bilan déjà élevé au Québec.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, aborder le sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«20 ans, c'est assez rare qu'on voit ça aussi jeune. Écoute, il n'y a pas d'âge où c'est moins dramatique, mais disons que là, il n'a pas beaucoup d'expérience de vie avant de se rendre jusqu'à cette conclusion là, disons.»
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