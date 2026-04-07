La chronqiueuse Catherine Brisson présente le nouveau succès de l'heure sur Netflix: Harry Hole.

Adaptée du roman L'Étoile du diable de l'auteur norvégien Jo Nesbo, cette série en neuf épisodes plonge les spectateurs dans une enquête sombre et violente au cœur d'Oslo.

On y suit un anti-héros alcoolique et torturé par un drame passé, traquant un tueur en série qui signe ses crimes d'un rubis rouge.

Contrairement aux clichés hivernaux du genre, la série mise sur une chaleur moite et étouffante qui accentue la tension dramatique et la psychologie complexe des personnages.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson à ce sujet, mardi à Lagacé le matin.