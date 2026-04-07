Graves menaces des États-Unis

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé revient sur l’ultimatum de Donald Trump formulé contre l’Iran.
Donald Trump a donné à l’Iran jusqu’à mardi soir pour se plier à ses conditions et libérer le détroit d’Ormuz, sans quoi les États-Unis allaient détruire les ponts et les infrastructures du pays.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.
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