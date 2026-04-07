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Graves menaces des États-Unis

Donald Trump à l’Iran: «Ce qu’il décrit, ce sont des crimes de guerre»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 avril 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Donald Trump à l’Iran: «Ce qu’il décrit, ce sont des crimes de guerre»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé revient sur l’ultimatum de Donald Trump formulé contre l’Iran.

Donald Trump a donné à l’Iran jusqu’à mardi soir pour se plier à ses conditions et libérer le détroit d’Ormuz, sans quoi les États-Unis allaient détruire les ponts et les infrastructures du pays.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Les astronautes de la mission Artemis II ont battu un record de distance et baptisé un cratère lunaire en l'honneur de l'épouse décédée du commandant Reid Wiseman;
  • Syndrome du ruban et les coûts exorbitants de l'entretien du réseau routier québécois;
  • Québec autorise le maintien des émissions d'arsenic pour préserver les emplois de la fonderie Horne, malgré les enjeux de santé publique;
  • Début du vote des membres de la CAQ pour choisir le successeur de François Legault;
  • Éducation: annonce d'un allègement administratif majeur par la ministre Sonia LeBel;
  • Hommage à Alain Tanguay, un Québécois de 70 ans ayant réalisé son 1 000e don de sang.

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