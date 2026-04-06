L’émission Dans l'œil du dragon sera de retour dans les prochains jours pour une quinzième saison.
Le concours, qui met en avant des entrepreneurs souhaitant obtenir du financement pour développer leur entreprise, séduit toujours les téléspectateurs et les participants.
Cette année, Isabèle Chevalier, ancienne dragonne, sera de retour en tant qu’invitée.
Interrogée par Patrick Lagacé, elle insiste sur le rôle important que peut avoir le programme dans le développement et le rayonnement de petites entreprises au concept prometteur.
Écoutez l’investisseuse raconter son histoire avec l’émission Dans l'œil du dragon, lundi à l’émission Lagacé le matin.
«Le fait d'avoir cette visibilité-là et aussi d'avoir une présence, parce que c'est quand même plusieurs minutes où le téléspectateur a l'opportunité de connaître l'entrepreneur, de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, si c'est local, ça crée tout de suite une relation entre le consommateur et la compagnie ou le produit.»