L’émission Dans l'œil du dragon sera de retour dans les prochains jours pour une quinzième saison.

Le concours, qui met en avant des entrepreneurs souhaitant obtenir du financement pour développer leur entreprise, séduit toujours les téléspectateurs et les participants.

Cette année, Isabèle Chevalier, ancienne dragonne, sera de retour en tant qu’invitée.

Interrogée par Patrick Lagacé, elle insiste sur le rôle important que peut avoir le programme dans le développement et le rayonnement de petites entreprises au concept prometteur.

Écoutez l’investisseuse raconter son histoire avec l’émission Dans l'œil du dragon, lundi à l’émission Lagacé le matin.