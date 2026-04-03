Adoption du projet de loi n° 3

Le ministre du Travail, Jean Boulet, est parvenu à faire adopter jeudi le projet de loi n° 3, visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

Écoutez le ministre discuter de cette loi, qui avait suscité du mécontentement chez les centrales syndicales québécoises, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.