Adoption du projet de loi n° 3

Le ministre du Travail, Jean Boulet, est parvenu à faire adopter jeudi le projet de loi n° 3, visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.
Écoutez le ministre discuter de cette loi, qui avait suscité du mécontentement chez les centrales syndicales québécoises, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La loi constitue un ensemble de pratiques minimales en matière de saine gouvernance et de transparence qui s’appliqueront aux centrales syndicales. J’y crois, et il ne s’agit pas d’une loi contre les syndicats, mais d’une loi qui donne des outils aux travailleurs. Nous ne nous immisçons pas dans la gestion des syndicats, mais nous permettons aux travailleurs de s’exprimer, puisqu’ils sont tenus, en vertu du Code du travail, de payer des cotisations.»