 Aller au contenu
Sondage mené en ligne

Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures
Les phares LED des voitures sont-ils trop éblouissants sur la route? / Adobe Stock / Norman75

Le gouvernement fédéral mène présentement une consultation sur les phares de voitures et l'éblouissement nocturne au Canada.

Un sondage auquel la population peut participer a été mis en ligne par Transports Canada pour savoir si les phares LED, plus particulièrement, sont dangereux sur les routes.

Écoutez les nouvelles en rafales, lundi, avec les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Autres sujets abordés

  • Bernard Drainville récolte de nouveaux appuis dans la course à la chefferie de la CAQ: ceux de trois ministres;
  • Après Julien Lacroix, Juste pour rire a rompu des négociations avec Éric Lapointe et Maripier Morin selon Le Soleil.

Vous aimerez aussi

«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
La commission
«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
0:00
8:41
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
Radio textos
La fin du rêve automobile pour la génération Z?
0:00
11:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
Rattrapage
Face cachée de la Lune
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens qualifiés pour les séries
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Rattrapage
Culture québécoise
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Rattrapage
Enjeux de cybersécurité
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
Rattrapage
Fiducies foncières communautaires
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Rattrapage
Plus de 6200 personnes y ont recouru en 2025
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
Rattrapage
Réflexion sur notre démocratie
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Rattrapage
Trois ministres appuient Bernard Drainville
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
Rattrapage
Mission Artemis II
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
Rattrapage
Chefferie caquiste
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»
Rattrapage
Face aux utimatums de Trump
«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»
Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville
Rattrapage
Jolin-Barrette, Julien et Bélanger
Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Rattrapage
Santé mentale
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire