Sondage mené en ligne

Le gouvernement fédéral mène présentement une consultation sur les phares de voitures et l'éblouissement nocturne au Canada.

Un sondage auquel la population peut participer a été mis en ligne par Transports Canada pour savoir si les phares LED, plus particulièrement, sont dangereux sur les routes.

Écoutez les nouvelles en rafales, lundi, avec les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

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