Le hockey des Canadiens

Les Devils du New Jersey ont blanchi les Canadiens de Montréal par la marque de 3 à 0, dimanche au Centre Bell, mettant fin à une série de huit victoires consécutives pour le Tricolore.

Heureusement pour le CH, la défaite des Red Wings de Détroit face au Wild du Minnesota, dimanche après-midi, a permis aux joueurs de Martin St-Louis de se qualifier aux séries éliminatoires.

Au cours de la partie, Timo Meier, Cody Glass et Connor Brown des Devils ont marqué. Le nombre de tirs s’est établi à 19 pour le New Jersey contre 18 pour Montréal.

Malgré ses nombreuses tentatives durant la soirée, le tant attendu 50e but de Cole Caufield ne s'est pas concrétisé, dimanche soir à domicile.

Retrouvez Martin McGuire et Dany Dubé lors du prochain match Canadiens-Panthers, mardi soir dès 19h (avant-match à 18h30), sur les plateformes Cogeco Média.