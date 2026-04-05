Le hockey des Canadiens

Les Devils du New Jersey ont blanchi les Canadiens de Montréal par la marque de 3 à 0, dimanche au Centre Bell, mettant fin à une série de huit victoires consécutives pour le Tricolore.
Heureusement pour le CH, la défaite des Red Wings de Détroit face au Wild du Minnesota, dimanche après-midi, a permis aux joueurs de Martin St-Louis de se qualifier aux séries éliminatoires.
Au cours de la partie, Timo Meier, Cody Glass et Connor Brown des Devils ont marqué. Le nombre de tirs s’est établi à 19 pour le New Jersey contre 18 pour Montréal.
Malgré ses nombreuses tentatives durant la soirée, le tant attendu 50e but de Cole Caufield ne s'est pas concrétisé, dimanche soir à domicile.
Retrouvez Martin McGuire et Dany Dubé lors du prochain match Canadiens-Panthers, mardi soir dès 19h (avant-match à 18h30), sur les plateformes Cogeco Média.
Déroulement du match
Première période
Dès les premières secondes de jeu, les cris des fans se font entendre: «Caufield, Caufield, Caufield», crie-t-on au Centre Bell.
Jacob Fowler est testé par les Devils dès les cinq premières minutes de jeu, le gardien des Canadiens restant de marbre. À 11:23, Kaiden Guhle des Canadiens écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher.
À peine le désavantage numérique terminé, Timo Meier des Devils marque tout juste à la gauche du gardien du CH.
Occasion ratée de Phillip Danault à une minute de la fin, la rondelle touche le poteau. Les 20 premières minutes de jeu sont terminées: les tirs sont de 4 pour Montréal et de 9 pour le New Jersey.
C'est 1-0 pour les Devils.
Deuxième période
Le CH est plus à l'offensive dès le début du deuxième tiers.
À 15:00, Jacob Fowler arrête de façon spectaculaire le tir de Jesper Bratt des Devils.
Au tour de Brian Halonen d'être chassé, le Tricolore va en avantage numérique.
Les Canadiens jouent avec le feu en plein avantage sur la glace... bel arrêt de Jacob Fowler lors d'un revirement de l'adversaire.
À 8:27, Lane Hutson se dirige vers le banc des pénalités pour deux minutes.
Il en ressort sans dommage pour le pointage.
Par contre, une rondelle entre les deux jambes du gardien de Montréal permet au joueur de centre Cody Glass de marquer en fin de seconde période, c'est 2-0 pour les Devils.
Troisième période
La bagarre éclate une minute après le début du dernier tiers.
Luke Hughes des Devils écope d'une pénalité pour rudesse.
Johnathan Kovacevic du New Jersey et Josh Anderson de Montréal sont quant à eux mis à l'écart du jeu pour les deux minutes qui suivent. C'est un cinq contre quatre sur la glace en faveur du CH.
Les Canadiens n'en profitent pas, mais retournent en avantage numérique à 13:49 grâce à la pénalité accordée à Dougie Hamilton. Aucun but n'est marqué.
C'est une partie robuste! Brenden Dillon des Devils se voit être puni pour avoir instigué une bataille contre Josh Anderson. Malheureusement pour le Tricolore, le pointage demeure 2-0 après la pénalité, il reste cinq minutes de jeu à faire.
Fin du suspense, après que les Canadiens aient retiré leur gardien, Connor Brown profite du filet désert pour porter la marque à 3-0 en faveur des «Diables».
C'est ainsi que se termine la partie.