Conditions de travail dénoncées

À l’occasion de sa chronique au micro de Patrick Lagacé, Luc Ferrandez revient sur les revendications des groupes communautaires québécois qui se mobilisent depuis quelques jours pour protester contre leurs conditions de travail actuelles.

Ils demandent notamment la tenue d’une table de concertation avec les représentants du gouvernement.

Cette mobilisation survient quelques jours avant l’élection du nouveau chef de la CAQ, qui deviendra aussi premier ministre pour les prochains mois.

Écoutez l’animateur Luc Ferrandez aborder le sujet, lundi, à l’émission Lagacé le matin.