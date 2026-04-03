Dany Dubé louange l'attaquant

Dany Dubé rappelle à Mario Langlois, et probablement à de nombreux auditeurs, que plusieurs étaient sceptiques lorsque les Canadiens ont repêché l'attaquant au premier tour en 2019.

Certains doutaient qu'il puisse faire sa place dans la LNH du haut de ses cinq pieds et sept pouces (certains disaient huit), tandis que d'autres affirmaient que ses succès dans les rangs juniors étaient uniquement dus au fait qu'il évoluait aux côtés de Jack Hughes.

Six ans plus tard, Cole Caufield est à un seul but du plateau des 50, et ce, à seulement 25 ans.

Écoutez l'analyste du hockey des Canadiens au Réseau Cogeco Média, Dany Dubé, au micro de Mario Langlois.