La meilleure équipe de l'est?

Que signifie la victoire des Canadiens contre le Lightning, mardi, à Tampa? Nick Suzuki a dit qu'il s'agissait de la plus importante de la saison.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel parler de la poussée irrésistible de fin de saison des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La victoire clé du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay et son importance pour la qualification en séries;
- Antoine Roussel ne détesterait pas voir les Canadiens amorcer les séries à domicile;
- Pour l'ancien joueur, les Sabres de Buffalo sont la meilleure équipe de l'Association de l'Est actuellement;
- On parle de la gestion des vétérans à Tampa Bay;
- L’amélioration de la défensive montréalaise, notamment grâce à l’émergence de Jayden Struble.