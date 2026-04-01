La meilleure équipe de l'est?

Que signifie la victoire des Canadiens contre le Lightning, mardi, à Tampa? Nick Suzuki a dit qu'il s'agissait de la plus importante de la saison.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel parler de la poussée irrésistible de fin de saison des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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