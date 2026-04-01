Entraîneur adjoint avec le FC Supra du Québec

Laurent Ciment, l'ancien international belge et ex-défenseur de l’Impact de Montréal, est désormais entraîneur adjoint au FC Supra du Québec, une nouvelle équipe de la CPL basée à Montréal.

Écoutez Laurent Ciman discuter de ce retour au sein d'une organisation sportive du Québec avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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