Entraîneur adjoint avec le FC Supra du Québec

Laurent Ciment, l'ancien international belge et ex-défenseur de l’Impact de Montréal, est désormais entraîneur adjoint au FC Supra du Québec, une nouvelle équipe de la CPL basée à Montréal.
Écoutez Laurent Ciman discuter de ce retour au sein d'une organisation sportive du Québec avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ciman souligne l’opportunité offerte aux joueurs québécois de percer au niveau professionnel;
- L’importance d’une philosophie de jeu axée sur le pressing intelligent et la construction;
- L'excitation croissante avant la présentation de l’équipe au Carrefour Laval et le début de saison à Halifax;
- Ciman insiste sur l’aspect humain et la confiance dans son rôle d’adjoint.