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Entraîneur adjoint avec le FC Supra du Québec

«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 avril 2026 21:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Laurent Ciment, l'ancien international belge et ex-défenseur de l’Impact de Montréal, est désormais entraîneur adjoint au FC Supra du Québec, une nouvelle équipe de la CPL basée à Montréal.

Écoutez Laurent Ciman discuter de ce retour au sein d'une organisation sportive du Québec avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Ciman souligne l’opportunité offerte aux joueurs québécois de percer au niveau professionnel;
  • L’importance d’une philosophie de jeu axée sur le pressing intelligent et la construction;
  • L'excitation croissante avant la présentation de l’équipe au Carrefour Laval et le début de saison à Halifax;
  • Ciman insiste sur l’aspect humain et la confiance dans son rôle d’adjoint.

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