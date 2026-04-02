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Fin de saison de feu

«Le contexte nous a forcés à jouer du hockey de séries» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 2 avril 2026 18:59

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Le contexte nous a forcés à jouer du hockey de séries» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'entraîneur Martin St-Louis et Zachary Bolduc parler du hockey de séries offert par les Canadiens de Montréal et de leur excellence en deuxième période.

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