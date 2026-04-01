Séries éliminatoires en vue

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning, à Tampa, mardi, inscrivant ainsi une sixième victoire consécutive. Et pas contre des équipes de deuxième ordre.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, déjà présents à New York, discuter de la situation du Tricolore, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Ce qui fait la différence pour les Canadiens actuellement: «La justesse de leur jeu, les performances de Dobes, la capacité des joueurs clés offensifs de marquer des buts quand c'est le temps», selon Martin McGuire;

McGuire: «Quand c'est le temps de marquer, les gros canons des Canadiens s'expriment»;

McGuire: «Les Canadiens passent à la vitesse supérieure»;

Dubé: «La deuxième période chez les Canadiens me laisse sans mots»;

McGuire: «Cole Caufield est un gars qui a soif de gagner»;

Dubé: «Les bons joueurs des Canadiens ont surclassé les bons joueurs du Lightning»;

Dubé: «Martin St-Louis veut rentrer (dans les séries) par la grande porte»;

Dubé: «On a le gardien le plus hot et on a le premier trio qui produit le plus de points»;

Le meilleur club de l'est?: «Les Canadiens font partie de l'élite de l'est», selon Dany Dubé.