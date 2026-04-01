La victoire contre le Lightning

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Rangers, jeudi, à New York.
Écoutez le journaliste spécialisé de The Athletic, Arpon Basu, analyser la situation du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une victoire contre le Lightning qui est perçue comme de l'affirmation où en est rendu le Tricolore;
- «C'est le Lightning que le Canadien regardait comme modèle à suivre»
- La jeunesse des joueurs des Canadiens n'est plus une excuse;
- On souligne la maturité du jeune effectif, l’évolution des trios et l'excellent travail du duo de gardiens;
- Arpon Basu détaille l’ascension d'Ivan Demidov soutenue par des sacrifices familiaux, et son potentiel de devenir une super vedette, illustré par un moment marquant au Centre Bell le 1ᵉʳ novembre.