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La victoire contre le Lightning

«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 avril 2026 20:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu
Les Canadiens ont vaincu le Lightning, mardi, à Tampa / AP / Jason Benhken

Les Canadiens de Montréal vont affronter les Rangers, jeudi, à New York.

Écoutez le journaliste spécialisé de The Athletic, Arpon Basu, analyser la situation du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une victoire contre le Lightning qui est perçue comme de l'affirmation où en est rendu le Tricolore;
  • «C'est le Lightning que le Canadien regardait comme modèle à suivre»
  • La jeunesse des joueurs des Canadiens n'est plus une excuse;
  • On souligne la maturité du jeune effectif, l’évolution des trios et l'excellent travail du duo de gardiens;
  • Arpon Basu détaille l’ascension d'Ivan Demidov  soutenue par des sacrifices familiaux, et son potentiel de devenir une super vedette, illustré par un moment marquant au Centre Bell le 1ᵉʳ novembre.

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