Égalité 2-2 contre l'Islande

L’équipe canadienne de soccer a créé l'égalité dans un match préparatoire nul (2-2) samedi dernier face à l'Islande, qui menait d'abord le jeu par deux buts sans être très menaçante.

Cette partie a montré beaucoup de résilience du côté canadien, mais a surtout permis d'observer «qu'il reste du travail à faire», d'après l'ex-joueur Patrice Bernier.

Écoutez l'ancien joueur de soccer Patrice Bernier commenter la partie et celles à venir au micro de Mario Langlois, lundi soir.

Le prochain match préparatoire se déroulera mardi contre la Tunisie, club qualifié pour la Coupe du monde.