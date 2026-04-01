John Tortorella remplace Bruce Cassidy

Les Golden Knights de Las Vegas ont un nouvel entraîneur-chef en la personne de John Tortorella qui a remplacé Bruce Cassidy. Et l'entraîneur adjoint québécois Dominique Ducharme ne l'avait pas vu venir...

Écoutez Dominique Ducharme, des Golden Knights de Las Vegas, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ducharme note d'entrée de jeu que la décision de son organisation l'a surpris.