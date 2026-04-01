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John Tortorella remplace Bruce Cassidy

«On a été surpris, à huit matchs avant la fin de la saison» -Dominique Ducharme

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 avril 2026 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On a été surpris, à huit matchs avant la fin de la saison» -Dominique Ducharme
John Tortorella / AP / Candice Ward

Les Golden Knights de Las Vegas ont un nouvel entraîneur-chef en la personne de John Tortorella qui a remplacé Bruce Cassidy. Et l'entraîneur adjoint québécois Dominique Ducharme ne l'avait pas vu venir...

Écoutez Dominique Ducharme, des Golden Knights de Las Vegas, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ducharme note d'entrée de jeu que la décision de son organisation l'a surpris.

«On a été surpris, quand même. Une nouvelle comme ça, à huit matchs avant la fin de la saison... Comme entraîneur, on regarde tout le temps en avant, puis on regarde au prochain match. On se prépare. Dimanche, on était à l'aréna, et peut-être une demi-heure ou 45 minutes après que je sois revenu revenu à la maison, on a été informé de la nouvelle. C'est surprenant.»

Dominique Ducharme

Les autres sujets discutés

  • L'arrivée de Tortorella, et sa première victoire avec les Golden Knights;
  • Il évoque la transition après Bruce Cassidy, l'entraîneur qui l'a ramené dans la LNH;
  • Ducharme ne connaissait pas Tortorella, hormis quelques salutations d'usage;
  • Le Québécois a confiance en son équipe;
  • Tortorella a bien écouté ses adjoints à son arrivée;
  • Pourquoi les Golden Knights sont moins performants cette saison?

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