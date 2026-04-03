Un stratagème choquant dénoncé

Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), réagit avec indignation au reportage de l'émission Enquête dévoilant les pratiques frauduleuses de Steve Bourdeau.

Ce dernier est accusé de commercialiser massivement du sirop d'érable frelaté — jusqu’à 1,5 million de cannes annuellement — en altérant les ingrédients pour réduire ses coûts.

Bien que M. Goulet rassure les consommateurs sur la rigueur des 400 000 tests de qualité effectués annuellement par la fédération, il appelle à des sanctions sévères contre ce récidiviste qui menace la réputation internationale de l'industrie québécoise.

Écoutez Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, expliquer le tout, vendredi à La commission.