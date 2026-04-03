Aide financière pour les animaux itinérants

La grande marche Tous ensemble pour nos chats communautaires errants se tiendra samedi à Montréal, Québec, Sherbrooke, Mont-Laurier et aux Îles-de-la-Madeleine.

Cette mobilisation citoyenne vise à remédier à la surpopulation féline et à améliorer la situation des chats communautaires au Québec, qui seraient environ un million au Québec.

Écoutez Caroline Cochran, vétérinaire retraitée et co-organisatrice de la marche, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.