Aide financière pour les animaux itinérants

La grande marche Tous ensemble pour nos chats communautaires errants se tiendra samedi à Montréal, Québec, Sherbrooke, Mont-Laurier et aux Îles-de-la-Madeleine.
Cette mobilisation citoyenne vise à remédier à la surpopulation féline et à améliorer la situation des chats communautaires au Québec, qui seraient environ un million au Québec.
Écoutez Caroline Cochran, vétérinaire retraitée et co-organisatrice de la marche, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On veut obtenir un soutien financier et réglementaire des villes et du gouvernement pour s'assurer que les animaux errants puissent être rattrapés, stérilisés et micropucés pour pouvoir les remettre en adoption. Présentement, ça se fait par des bénévoles, des gens qui prennent de leurs poches des sous et qui payent le gros prix pour les traiter et les stériliser. C'est vraiment très difficile pour ces pauvres bêtes.»