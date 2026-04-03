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Consommation d'essence

Fin des subventions pour le «Start and stop» dans les voitures aux États-Unis

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Entendu dans

La commission

le April 3, 2026 1:52 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Benoit Charette
Benoit Charette

et autres

Fin des subventions pour le «Start and stop» dans les voitures aux États-Unis
Benoit Charette / Cogeco Média

Le président américain, Donald Trump, a annoncé plus tôt en février vouloir supprimer le crédit pour le système automobile de «Start and stop», une technologie visant à réduire la consommation d’essence.

Ce mécanisme, qui coupe le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt, risque de disparaître des nouveaux véhicules américains, car les constructeurs ne l’installeront plus sans incitatif financier.

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile, commenter cette directive de l'administration Trump, vendredi midi, à La commission.

Il soutient que cette décision s'inscrit dans la croisade du président américain contre toute recommandation environnementale.

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