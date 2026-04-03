Le président américain, Donald Trump, a annoncé plus tôt en février vouloir supprimer le crédit pour le système automobile de «Start and stop», une technologie visant à réduire la consommation d’essence.

Ce mécanisme, qui coupe le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt, risque de disparaître des nouveaux véhicules américains, car les constructeurs ne l’installeront plus sans incitatif financier.

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile, commenter cette directive de l'administration Trump, vendredi midi, à La commission.

Il soutient que cette décision s'inscrit dans la croisade du président américain contre toute recommandation environnementale.