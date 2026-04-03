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Loi sur la laïcité

La fin des processions religieuses catholiques inquiète l'archevêché de Montréal

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Entendu dans

La commission

le 3 avril 2026 13:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La fin des processions religieuses catholiques inquiète l'archevêché de Montréal
Est-ce la fin des traditions catholiques comme les processions de Pâques dans les rues du Québec? / BengtHultqvist

Alain Pronkin analyse les impacts du renforcement de la Loi sur la laïcité, qui prévoit l'interdiction des pratiques religieuses collectives sur la voie publique sans autorisation municipale.

Bien que la mesure vise officiellement la «paix sociale», notamment près des cliniques d'avortement, elle soulève des questions sur la survie des traditions catholiques, comme les processions de Pâques.

L'Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, dénonce une restriction de la liberté de conscience, tandis qu'un sondage non scientifique de l'émission révèle que 76 % des auditeurs soutiennent l'interdiction.

La discussion souligne un double standard sociétal entre la perception des rites catholiques et musulmans.

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, expliquer le tout, vendredi midi à La commission

«La difficulté pour la municipalité est: est-ce qu'on va avoir 75 églises, les mosquées, les synagogues qui vont faire des demandes à tout bout de champ?»

Alain Pronkin

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