Alain Pronkin analyse les impacts du renforcement de la Loi sur la laïcité, qui prévoit l'interdiction des pratiques religieuses collectives sur la voie publique sans autorisation municipale.

Bien que la mesure vise officiellement la «paix sociale», notamment près des cliniques d'avortement, elle soulève des questions sur la survie des traditions catholiques, comme les processions de Pâques.

L'Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, dénonce une restriction de la liberté de conscience, tandis qu'un sondage non scientifique de l'émission révèle que 76 % des auditeurs soutiennent l'interdiction.

La discussion souligne un double standard sociétal entre la perception des rites catholiques et musulmans.

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, expliquer le tout, vendredi midi à La commission.