Discussion

Un avion de chasse américain F-15 a été abattu au-dessus de l’Iran, et une opération de sauvetage est actuellement en cours.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter et présenter quelques nouvelles en rafale, vendredi, à l’émission La Commission.
«On dit qu'un pilote a été identifié, et un autre qui manque à l'appel. C'est peut-être l'élément qui va faire en sorte que ce conflit va ou non se régler: soit il y aura escalade, soit c'est l'élément qui va faire en sorte que les Américains vont lancer la serviette.»