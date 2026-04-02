Départ de François Legault

L'Assemblée nationale a rendu hommage à François Legault, qui en était à sa dernière présence à titre de premier ministre.
Les discours étaient nombreux, sentis et parfois émotifs.
Écoutez Marc Tanguay, leader parlementaire de l’opposition officielle, qui a aussi été chef par intérim du PLQ, rendre hommage à son rival.
«François Legault a donné près de 30 ans de sa vie à la politique. Il a fait le sacrifice, bien souvent, de sa famille [...] Il faut reconnaître qu'on n'est pas d'accord sur les moyens, mais qu'on s'entendait sur l'objectif de mieux servir notre monde et la population [...] Aujourd'hui, c'était le temps de saluer l'homme, l'engagement public. Je trouvais ça beau à l'Assemblée nationale. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre la partisanerie de côté.»