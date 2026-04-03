Le président américain Donald Trump n'accordera plus de crédit aux constructeurs automobiles pour l'installation de la fonctionnalité « démarrage-arrêt » (start/stop) dans les véhicules.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce nouveau recul sur le plan environnemental, vendredi, à l'émission La commission.
«Mais croyez-le ou non, Donald Trump est intervenu pour mettre fin à ce système aux États-Unis parce que considéré comme un système qui emmerdait les automobilistes américains.»
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