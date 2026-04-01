L'usine de Bampton pourrait reprendre du service

L’analyste politique Dimitri Soudas rapporte que des négociations seraient en cours entre Stellantis et le fabricant automobile chinois Leapmotor pour la production de véhicules électriques à l’usine de Brampton, en Ontario.

Si le partenariat se concrétise, cela pourrait avoir des effets majeurs sur cette usine ontarienne qui est hors service depuis plusieurs mois, ce qui affecte près de 3 000 travailleurs.

Écoutez l’analyste en politique fédérale Dimitri Soudas donner les détails de cette primeur, mercredi, à l’émission de Philippe Cantin.

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