Avant sa succession le 12 avril

Ce mercredi avait lieu le dernier conseil des ministres de François Legault en tant que premier ministre du Québec.

À compter du 12 avril, c’est Christine Fréchette ou Bernard Drainville qui assumera ce rôle à l’issue de la course à la chefferie de la CAQ.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les principales nouvelles de la journée, mercredi, à l’émission La Commission.

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