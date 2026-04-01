Avant sa succession le 12 avril

Ce mercredi avait lieu le dernier conseil des ministres de François Legault en tant que premier ministre du Québec.
À compter du 12 avril, c’est Christine Fréchette ou Bernard Drainville qui assumera ce rôle à l’issue de la course à la chefferie de la CAQ.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les principales nouvelles de la journée, mercredi, à l’émission La Commission.
Autres sujets abordés
- Pierre Poilievre se prononce contre le projet de TGV qui devrait relier plusieurs villes du Québec à l’Ontario;
- L’Assemblée nationale adopte deux motions pour protéger les policier;
- Mark Carney exclut l’organisation d’élections fédérales cet été.