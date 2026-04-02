Un documentaire pour briser les tabous

Le cancer de la peau est souvent perçu à tort comme une forme moins grave de la maladie, mais ses conséquences peuvent être dévastatrices et défigurantes.

Pour sensibiliser la population, le documentaire La face cachée du soleil sera diffusé le lundi 6 avril à 21 h sur Ici Télé.

Écoutez l'ex-cheffe d’antenne Sophie Thibault et l’entrepreneure Marie-Eve Richard-Tougas, qui font elles-mêmes face à un cancer de la peau, en discuter, jeudi, au Québec maintenant.

Le documentaire souligne un retour en arrière inquiétant chez les jeunes, influencés par les réseaux sociaux où le bronzage intense est valorisé.

Sophie Thibault et Marie-Eve Richard-Tougas appellent à des gestes concrets, comme l'abolition de la taxe sur la crème solaire et une meilleure protection des travailleurs extérieurs, afin de freiner la progression de ce cancer qui peut frapper n'importe qui, peu importe l'âge.