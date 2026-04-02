Bons et mauvais coups

Le premier ministre François Legault a livré un dernier discours à l’Assemblée nationale jeudi matin. On revient sur son passage en politique en ciblant ses bons coups et moins bons coups.
Écoutez à ce sujet Christine St-Pierre, députée libérale à Québec de 2007 à 2022, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi que ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney.
Les bons coups de Francois Legault
- L'élection de 2022 avec 90 députés, dont 40 femmes, du jamais vu dans l'histoire du Québec;
- Sa gestion durant la pandémie;
- L'entente avec Terre-Neuve-et-Labrador (qui n'est pas encore ratifiée);
- François Legault aura été 30 ans en politique;
- La modernisation des lois du travail;
Les moins bons coups de François Legault
- La filière batterie;
- L'échec de Northvolt;
- Une mauvaise gestion du développement économique;
- L'explosion du déficit.
Et aussi, quelques moments cocasses...