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Bons et mauvais coups

On discute de l'héritage de François Legault

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 avril 2026 16:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
On discute de l'héritage de François Legault
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault a livré un dernier discours à l’Assemblée nationale jeudi matin. On revient sur son passage en politique en ciblant ses bons coups et moins bons coups.

Écoutez à ce sujet Christine St-Pierre, députée libérale à Québec de 2007 à 2022, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi que ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney.

Les bons coups de Francois Legault

  • L'élection de 2022 avec 90 députés, dont 40 femmes, du jamais vu dans l'histoire du Québec;
  • Sa gestion durant la pandémie;
  • L'entente avec Terre-Neuve-et-Labrador (qui n'est pas encore ratifiée);
  • François Legault aura été 30 ans en politique;
  • La modernisation des lois du travail; 

Les moins bons coups de François Legault

  • La filière batterie;
  • L'échec de Northvolt;
  • Une mauvaise gestion du développement économique;
  • L'explosion du déficit.

Et aussi, quelques moments cocasses...

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