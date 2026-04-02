Bons et mauvais coups

Le premier ministre François Legault a livré un dernier discours à l’Assemblée nationale jeudi matin. On revient sur son passage en politique en ciblant ses bons coups et moins bons coups.

Écoutez à ce sujet Christine St-Pierre, députée libérale à Québec de 2007 à 2022, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi que ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney.

Les bons coups de Francois Legault

L'élection de 2022 avec 90 députés, dont 40 femmes, du jamais vu dans l'histoire du Québec;

Sa gestion durant la pandémie;

L'entente avec Terre-Neuve-et-Labrador (qui n'est pas encore ratifiée);

François Legault aura été 30 ans en politique;

La modernisation des lois du travail;

Les moins bons coups de François Legault

La filière batterie;

L'échec de Northvolt;

Une mauvaise gestion du développement économique;

L'explosion du déficit.

Et aussi, quelques moments cocasses...