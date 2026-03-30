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Calculer ses pas, ses calories, battements de cœur

Montre intelligente: «Les données en temps réel, ça génère de l'anxiété»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 30 mars 2026 11:25

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Montre intelligente: «Les données en temps réel, ça génère de l'anxiété»
Est-ce que votre montre connectée vous rend malade? / Adobe Stock

Un nouveau rapport du Global Wellness Summit met en garde contre les effets négatifs de l’over-optimization, autrement dit, le calcul excessif de ses pas, de ses battements de cœur, de ses calories ou d’autres données récoltées par une montre intelligente.

Est-ce que votre montre connectée vous rend malade?

Écoutez la journaliste passionnée de science Andréanne Théberge en discuter lundi au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Les notifications, les données en temps réel… ça génère de l'anxiété. Une personne sur cinq voit son anxiété vraiment exploser, directement liée à l'utilisation de sa montre intelligente, selon une récente étude.»

Andréanne Théberge

La journaliste explique ensuite ce qu'est «l'infobésité».

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