Calculer ses pas, ses calories, battements de cœur

Un nouveau rapport du Global Wellness Summit met en garde contre les effets négatifs de l’over-optimization, autrement dit, le calcul excessif de ses pas, de ses battements de cœur, de ses calories ou d’autres données récoltées par une montre intelligente.
Est-ce que votre montre connectée vous rend malade?
Écoutez la journaliste passionnée de science Andréanne Théberge en discuter lundi au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.
«Les notifications, les données en temps réel… ça génère de l'anxiété. Une personne sur cinq voit son anxiété vraiment exploser, directement liée à l'utilisation de sa montre intelligente, selon une récente étude.»
La journaliste explique ensuite ce qu'est «l'infobésité».