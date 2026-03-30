Calculer ses pas, ses calories, battements de cœur

Un nouveau rapport du Global Wellness Summit met en garde contre les effets négatifs de l’over-optimization, autrement dit, le calcul excessif de ses pas, de ses battements de cœur, de ses calories ou d’autres données récoltées par une montre intelligente.

Est-ce que votre montre connectée vous rend malade?

Écoutez la journaliste passionnée de science Andréanne Théberge en discuter lundi au micro de l’animatrice Marie-Eve Tremblay.